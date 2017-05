Läti keskpanga idee: kohustuslik 20 eurone tervisekindlustus tooks riigikassasse 240 miljonit

Läti Pank soovitab valitsusel kiirelt sisse viia kohustuslik tervisekindlustus - kui iga Läti elanik ostaks 20eurose poliisi, täiendaks see riigieelarvet umbes 240 miljoni euro võrra, kirjutab Äripäev.

Läti Panga president Ilmars Rimševics selgitas Läti TV saates „Rita panorama", et sellest 240 miljonist jätkub pakilisemate tervishoiuküsimuste lahendamiseks. Keskpanga juht leiab, et rahvuslikust tervisekindlustusest võiks saada riiklik kindlustusfirma. „Läti Pank paneb ette 20eurose maksu - see tähendab, et eelarvesse tuleks kohe 240 miljonit eurot. Sellega saab lahendada pakilisemaid probleeme," rääkis ta.

