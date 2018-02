Läti keskpanga juhile esitati kahtlustus altkäemaksu võtmises

Läti korruptsiooni vastu võitlemise büroo (KNAB) esitas Läti keskpanga juhile Ilmars Rimševicsile kahtlustuse altkäemaksu nõudmises või saamises.

Altkäemaksuga seotud summa ei ole teadete sõnul väiksem kui 100 000 eurot.

Maris Kucinskis ütles ajakirjanikele, et keskpanga juhi vahistamine pole seotud ABLV pangaga, millele täna kuulutati välja ajutine moratoorium, ega ühegi praeguse finantsinstitutsiooni ega muu institutsiooniga, kirjutab Läti Delfi. Rimševics peeti 48 tunniks kinni, kuid peale seda vabastatakse mees kautsjoni alusel.

KNAB otsis reedel läbi Rimšēvičse kodu ja kontori, tuntud ehitusettevõtja ja kiirlaenuärimees Maris Martinsons vahistati. Läti meedia andmetel viibis Rimševičs KNAB-is täna öösel ülekuulamisel ligi kaheksa tundi, teda saatis Läti tippadvokaat Saulvedis Varpinš. Tegu on sama advokaadiga, kelle palkas endale ka näiteks Oleg Ossinovski, kui Lätis altkäemaksuskandaali sattus.

Ajalehe Diena andmetel on kriminaaluurimise põhjuseks kõrgete ametiisikute organiseeritud kuritegevus, kus kasutati ära oma ametipositsiooni ja poliitilist võimu, et Läti finantssektoris altkäemaksu välja pressida.

Keskpanga juhi ruumide läbiotsimine on kahtlemata pretsedenditu juhtum ning see on pannud avaldusi tegema mitmeid poliitikuid ja tippjuhte. Nii näiteks ütles Läti majandusminister Arvils Ašeradens pühapäeva hommikul, et Rimševicsega juhtunu on suur löök Läti riigi mainele.