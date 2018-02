Läti keskpanga juht Rimšēvičs: sain altkäemaksu kohta vihje, aga väga peene

Läti Panga president Ilmārs Rimšēvičs lükkas intervjuus Bloombergile ümber väited, nagu oleks talle kunagi altkäemaksu pakutud. Samas tunnistas ta, et „on saanud sellise vihje”.

„Ma sain vihje, aga väga peene. Kunagi ei saa teada, mida just eeldatakse. Tavaliselt mõtled: „Võib-olla ei saanud ma kõigest õigesti aru, nii et tuleb vaadata, kuidas kõik edasi areneb.” Kui ma oleksin teadnud, et kõik areneb selle olukorra suunas, mis meil praegu on... Nüüd ma kahetsen, et omal ajal sellest ei teatanud,” ütles Rimšēvičs, vahendab Läti Delfi.

Intervjuus Bloombergile ütles Rimšēvičs taas, et ei kavatse Läti Panga presidendi kohalt lahkuda ja peab end süütuks.