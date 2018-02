Läti keskpanga juhti süüdistatakse väljapressimises: kohaliku Norvik panga juhid kinnitavad, et ametnik küsis 100 000 eurot kuus

To match interview LATVIA-ECONOMY/

Läti pangandus käib ootamatute ja hirmsate reeglite järgi: sealne Norviki-nimeline pank andis hiljuti sisse rahvusvahelise kaebuse, kus süüdistab Läti pangandusametnikke pidevas ja koordineeritud väljapressimises, kirjutab AP.

39-leheküljeline kaebus läks teele rahvusvahelisele pangandus-arbitraažikohtule, sealt avaneb lõunanaabrite pangandusest üpris kole pilt. Väidetakse, et Läti kõrgeim pangandusametnik Ilmars Rimsevics, kes kuulub ka Euroopa keskpanga ladvikusse, on Norvik pangalt häbematult raha välja pressinud. Väljapressimine nägi välja nii, et Ilmars Rimsevicsi käsilane kohtus Norvik panga omanikuga ja kirjutas paberitükile teate: 100 000 eurot kuus.

