Läti keskpank laenas rahapesumasinale 97,5 miljonit eurot

Läti keskpanga nõukogu otsustas anda rahapesuskandaali sattunud ABLV pangale väärtpaberite tagatisel 97,5 miljonit eurot laenu.

Keskpank teatas, et see tehing ei mõjuta kuidagi riigieelarvet. Keskpank täpsustas, et tagatiseks saadud väärtpaberite väärtus ületab oluliselt laenusummat, kirjutab Läti Delfi.

ABLV pank Lätis turuliider ettevõtete hoiuste osas. Pangas on vähe tähtajalisi hoiuseid, valdavalt hoiavad kunde raha pangas arvelduskontodel.

ABLV pank oli laenuportfelli poolest Lätis pankade seas alles seitsmendal kohal 1,02 miljardi euroga, millest eraisikutele antud laenud moodustasid vaid 331 miljon eurot. Hoiuste mahult oli pank Swedbanki järel teisel kohal 2,675 miljardi euroga. Võrdluseks Swedbankis oli hoiuseid 4,2 miljaridt eurot ja SEB bankal 2,3 miljardit eurot.

Läinud aasta üheksa kuu tulemuste alusel oli ABLV pank Lätis kasumi poolest teisel kohal Swedbanki järel.

Panka süüdistakse rahapesus ja ÜRO sanktsioonide all olevate osapooltega tehingute tegemises

USA rahandusministeeriumi finantskuritegude õiguskaitse võrgustik (FinCEN) teatas möödunud nädalal, et ABLV pank võib sattuda USA sanktsioonide alla.

„ABVL jaoks on rahapesu osa pangandustavast,“ ütles USA aserahandusminister Sigal Mandelker Rahapesuvastase ja finantskuritegude konverentsil. „Osa panga ebaseaduslikust tegevusest moodustavad tehingud ÜRO sanktsioonide all olevate osapooltega, millest mõned on seotud Põhja-Korea ballistiliste rakettide hankimise ja ekspordiga. Lisaks võimaldas ABLV korruptsiooniga tegelevatel poliitikutel kantida miljardeid dollareid varifirmade kontodele. ABLV ei suutnud nende kontode üle kontrolli teostada, mis on seotud Aserbaidžani, Venemaa ja Ukraina isikute suurmahulise ebaseadusliku tegevusega.“

Läti finants- ja kapitaliturgude komisjon (FKTK) teatas, et ABLV pank jätkab tegevust ning panga juhtkond peab leidma lahenduse, suhtlema ja tegema koostööd USA riigikassa finantskuritegude üksusega.