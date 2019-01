Läti korruptsiooni vastu võitlejad otsisid Riia linnapea Nils Ušakovsi kabineti ja kodu läbi

Toimunu võib olla seotud mullu detsembris vallandunud korruptsiooniskandaaliga. Nimelt algatas KNAB siis kriminaalasja, kus süüdistuse kohaselt andsid Tšehhi ja Poola ettevõtjad altkäemaksu Läti linnatranspordi ettevõttele Rīgas satiksme ja linnavalitsuse töötajatele., et mõjutada trammide, busside ja trollide soetamiseks tehtud hankeid. Vahisti autotootja Škoda Tšehhi kodanikust müügidirektor Vladislav Kozák, Rīgas satiksme juht Leonīds Benhems, linnavalitsuse taristuosakonna direktor Igors Volkinšteins ja veel mitu lätlast.

Juba toona kõlasid arvamused, et on väga raske uskuda, et linnapea Nils Ušakovs korruptsioonist midagi ei teadnud.