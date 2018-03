Läti kujundab pangandust ümber. Riiulifirmad keelustatakse

21. märtsil tegi Läti Finantssektori Arendamise Nõukogu otsuse, mis muudab Läti pangandust oluliselt. Teadagi on riik sattunud rahvusvahelise tähelepanu alla mitmete skandaalidega, mis seotud rahapesuga. Väga oluline on selle nõukogu otsus keelustada Läti pankadel teha äri kahtlaste välisfirmadega. Riiulifirmad keelustatakse, kirjutab Läti rahvusringhääling.

Nõukogu on kõrgetasemeline ja seda veab peaminister Māris Kučinskis. Esiteks otsustas see instants keelata Läti pankadel teha koostööd riiulifirmadega. Valitsuskabinet vaatab plaani üle 3. aprillil ja parlamenti saadetakse see 8. aprillil. See näitab, kui tõsiselt riigis olukorda võetakse. Keeld loodetakse kehtima saada juba maikuust. Pankadele on juba antud korraldus teha kõik, et üleminek toimuks.

Kui seadus jõustub, siis ei saa uued riiulifirmad endale pangakontosid luua. Mõne kuu pärast ei saa teha ülekandeid riiulifirmade kontodele ning viimases etapis peavad kõik sellised firmad oma kontod tühjaks tegema, ütles Pēteris Putniņš, kes on Läti finantsinspektsiooni juht.

Finantsinspektsioon ütles enne seda, et Läti pankade klientide seas on 26 081 riiulifirmat, kellest kaks on Läti enda firmad. Riiulifirmade osa Läti pankade laenukäibest on 36,57%, mitte-residentide segmendis on see 44,5%.

Putniņš on enne öelnud, et mitte-residentide deposiidid Läti pankades vähenevad seetõttu 4-5 miljardi dollari võrra. Lätis on täna 10 panka, kelle peamine klientuur on välismaalased.