Läti kütusemüüjad: müügikasvu eest peame tänama eestlasi

Läti tanklates käib mäng täissaalile: selle aasta esimesel poolaastal kasvas mootoribensiini müük 6%, diislikütuse müük suisa 10%. Kui lõunanaabrite maksu- ja tolliameti põhjendab kasvu riigi majandusliku heaolu paranemisega, siis riigi kütusemüüjate liidu juhi sõnul aga tuleb sellise müügikasvu eest tänada eestlasi.

Läti Kütusemüüjate Liidu juht Martinš Stirans selgitas raadiosaates, et kütust on Lätis oluliselt soodsam soetada kui Eestis.

„Meil on soodsam, sest maksud on madalamad. Eestlased läksid riigi-kassa täitmiseks maksude tõstmise teed juba 2016. aastal ning sellest ajast on Eestist pärit klientide arv oluliselt kasvanud,“ vahendab tvnet.lv Stiransi sõnu. Eriti on see tema sõnul märgata transpordi-firmade seas, mis tulevad Lätti tankima. „Jah, osalisel on [kütuse müügikasv] seotud majanduse kasvuga, aga veelkord: need on eestlased,“ toonitas ta.

Stirans märkis ka, et üsna peatselt hakkavad naaberriigist Leedust kütust ostma ka lätlased. „Eesti kogemus on ere negatiivne näide sellest, mis juhtub pärast järsku aktsiisitõusu. Tarbija sõidab sinna kus on odavam. Praegu ei ole infot, et Leedus uuest aastast aktsiisid tõuseksid ning osa Läti tarbijaid hakkab siis sõitma Leetu nagu praegu sõidavad eestlased Lätti,“ rääkis Stirans.