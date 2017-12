Läti leivatootja toob osa tootmist Eestisse: Lätis teevad ametiasutused ettevõtte tegutsemise pidevalt keerulisemaks

Läti leiva- ja kondiitritoodete tootja Liepkalni avab järgmise aasta alguses Pärnu lähedal kohviku ning tootmise. Ettevõte märgib oma Facebooki lehel, et plaanib tootmise osaliselt Lätist Eestisse tuua.

Facebooki postituse kohaselt kannab uus ettevõtmine nime Pärnamäed Pagariäri ning see asub Tallinn-Pärnu –Ikla maantee ääres

Ettevõtte uus tegutsemiskoht saab olema Tallinn- Riia maantee ääres.

Läti Delfi kirjutab, et tegevuse Eestisse viimise põhjuseks on lahkhelid Läti ametivõimudega.

„Seoses sellega, et ametiasutused ei kuula absoluutselt Liepkalni kui kohaliku Läti ettevõtte arvamust ning riigiasutused teevad pidevalt ettevõtte tegutsemise keerulisemaks, viime tegevuse osaluselt Eestisse,“ vahendab Läti Delfi ettevõtte teadet.

Varem on 1992. aastast tegutsev Liepkalni avanud pagaritöökojad Läti linnades, aga ka Pärnus.