Läti majanduspolitsei küsitles Ossinovskit järjekordse altkäemaksukahtluse pärast

Läti majandusvastaste kuritegudega tegelev politsei KNAB küsitles Oleg Ossinovskit Läti poliitiku Andrejs Elksinši rolli kohta võimaliku altkäemaksu andmisel Juri Jurašamile, vahendab Läti Delfi uudisteagentuuri Letat.

KNABi huvitas, kas Daugavpilsi linnavolikogu liige ja endine parlamendiliige Andrejs Elksninš organiseeris miljoni eurose altkäemaksu KNABi töötajale Juris Jusašamile.

„Ma ei tea, kes selle organiseeris,“ ütles Ossinovski. „Kui minult küsitaks kas ma oleks püüdnud KNABIle altkäemaksu anda, siis ma ütleksin, et seda teeks vaid hullumeelne. Kujutate te ette, et korruptsioonis süüdistatu püüaks anda altkäemaksu kellelegi, kes süüdistab teda korruptsioonis.“

Ossinovski lisas, et on Jusašami tunnistuse suhtes skeptiline. Ärimees selgitas, et ei saa muidugi välistada, et keegi pakkus Jusašamile raha, kuid see paistab imelik.

Ossinovski on varem öelnud (ka näiteks LP-le antud intervjuus), et ta andis endisele Läti raudteepealikule Ugis Magonisele raha, kuid lükkas kategooriliselt tagasi, et see oli altkäemaks.

„Muidugi ma ei eita seda,“ ütles ta. „See oli avalik ja tsiviliseeritud toiming. Kõik minu tehingud olid advokaatide sõnul vastavuses Eesti seadustega. See oli tavaline äritehing. Ei midagi kriminaalset.“