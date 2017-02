Läti maksuamet uurib Eestis ja Lätis Toyotasid ja Lexuseid müüva Amservi tehinguid, et paljastada võimalikud käibemaksu tasumisest kõrvalehiilimise juhtumid, kirjutas Läti ajaleht Diena.

Ajalehe andmetel sai Läti maksuamet läinud aasta lõpus enda kätte 2015. aasta algusest maksude vältimise skeemides kasutatud Toyotade ja Lexuste registreerimisdokumendid ja VIN-koodid. Andmeallikas on anonüümne, ja Läti maanteeamet, kes teatas, et ei ole dokumente maksuametile lekkinud, on kinnitanud seninähtud dokumentide ehtsust.

Skeem on Diena teatel sama, mis varem. Ajaleht toob näite aastast 2012, kus käibemaksu maksmise vältimisega jäi vahele parlamendisaadik Dzintars Zakis. Skeemi kohaselt eksporditakse auto fiktiivselt Leetu, kust selle ostab juriidiline isik ning peale paari omanikuvahetust jõuab auto lõpuks õige omanikuni, aga seda ilma käibemaksuta.

Summad on aga suured, näiteks Lexus RX450h puhul võib Läti riik ilma jääda 15 000 eurost käibemaksust, kirjutab ajaleht. Rahvasaadik Zakis sai skeemi kasutades oma Volvo 8000 eurot odavamalt, kuid tasus siiski pärast skandaali puhkemist riigile selle summa.

Läti maksuametile laekunud nimekirjas on 28 auto andmed, kuid dokumendid viitavad ka paljudele varasematele tehingutele. Näiteks aastatel 2011-2013 olla toimunud üle 200 tehingu. Seega võib ajalehe arvutuste kohaselt Läti riik ilma jäänud olla 3,5 miljonist eurost maksutulust.

Amserv Grupi äsjasaadetud pressiteate kohaselt ei ole Läti maksuamet maksupettuse küsimuses kordagi firma poole pöördunud. Ettevõtte teatel toimub autode eksport Läti maksuameti juhtnööride järgi.

Amserv veeretab süü ajakirjaniku kaela: "Artikli autor on üritanud ka varem erinevates väljaannetes samu spekulatsioone levitada."

"Väidetavate maksupettuste lood samalt autorilt said alguse juba novembris. Nüüd lahkab sama ajakirjanik teemat uutes meediakanalites ja teeb seda taas eksitavalt, sest Läti maksuamet ei ole Amsevil tegevust kahtluse alla seadnud - ei novembris ega ka nüüd," ütles Amserv Grupi tegevjuht Rene Varek ettevõtte pressiteate vahendusel.

Vareki sõnul on maksuameti kontroll autoturul tavapärane protsess nii Eestis kui ka Lätis. "Selliste kontrollide läbiviimine on maksupettuste tabamiseks täiesti tavaline ning siin pole midagi uut vői erakordset," kirjeldas Varek. "Küll aga pole Läti maksuamet eile Eesti meedias kirjeldatud maksupettuste teemal Amserviga ühendust vőtnud ega ka uurimiseks mingeid materjale meilt palunud. Samuti ei ole amet süüdistanud meid ebaőiges tegutsemises."

Amserv Läti juht Armands Vimba selgitas, et kuna autoturuga seotud maksupettuste teema on ka varasematel aastatel Lätis kőneainet pakkunud, palus Amserv 2015. aasta alguses Läti maksuametilt täpseid juhtnööre, millest autode edasimüügi puhul lähtuda. "Otsustasime mitte riskida ja saime Läti maksuametilt selged juhtnöörid, mida edasimüügi korral arvestada. Oleme neid ka hoolsalt järginud - kontrollinud ja kogunud kőiki nőutud dokumente autode ja neid soetanud ettevőtete kohta ning taganud finantstehingute korrektsuse ja vastavuse seaduses ette nähtud nőuetele," ütles Vimba.

Vimba teatel on aga autode edasimüüjatel vőimalik kontrolli tehingut vaid kuni kümme päeva, seejärel on autol uus omanik ning ettevõttel pole enam võimalust tehingute edasist kulgu jälgida vői reguleerida.