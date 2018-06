Läti maksuameti uueks juhiks saama pidanud mees sattus kohe skandaali ja loobus. "Laimukampaania võitis!"

1. juunil anti teada, et Läti maksuameti juhiks saab Māris Skujiņš. Vaevalt nädalapäevad hiljem teatas mees aga loobumisest, kuna meedias võeti luubi alla tema kahtlane minevik, kirjutas Baltic Times.

Skujiņšil olid minevikus ärisidemed Läti skandaalse ärimehe Maris Martinsonsiga. Ta oli finantsjuht Martinsonsi ja endise Parex Banki kaasomaniku Viktors Krasovickise osalusega Energo Capitalis. See firma on praeguseks pankrotis ja Läti riigi ees on üleval ka 135 000 eurone maksuvõlg. Martinsons ise aga võeti aasta alguses teadupärast vahi alla Läti keskpanga juhi Ilmars Rimsevicsi korruptsiooniskandaali raames.

Kui Skujiņšilt maksuameti juhi kandidaadina asja kohta küsiti, väitis ta, et pole kunagi Martinsonsiga kohtunudki ja tema roll olevat olnud ainult firma projektidele pangast laenude saamine. "Ma ei teadnud midagi asjadest, millest ma ei pidanud teadma. Ma ei tegelenud rahavoogude juhtimisega, selleks olid teised inimesed. "Finantsjuht" oli ametinimetus ainult sellepärast, et see kõlas hästi," rääkis Skujiņš.

8. juunil teatas Skujiņš, et "laimukampaania" organiseerijad võitsid. "Mul oli selge visioon maksuameti tulevikust. Täna teatasin minu pihta suunatud valedest kaitsepolitseile. Vabandan oma perekonda ees põrgu pärast, mida nad pidid viimastel päevadel läbi elama," ütles mees.