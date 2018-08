Läti meedikute palka hakatakse 2021.aastast igal aastal 20% tõstma

Läti meditsiinitöötajate palgaküsimuse lahendamiseks moodustatud töögrupp otsustas viimasel kogunemisel, et alates 2021. aastast tõstetakse meedikute palka igal aastal 20%.

Läti majandusleht Dienas Bizness kirjutab, et lõunanaabrite tervishoiuministri Anda Čakša kinnitusel tõusid juba sel aastal palgad keskmiselt 30%.

Töögrupi kokkulepped ning koostatav ettekanne saadetakse valitsusele ning edasi tuleb eelarveprotsess, et lubadused elu viia, rääkis Čakša.

20% palgatõusuks vajamineva 70 miljoni euro leidmise võimalusi kommenteerides lausus minister, et valistuse jaoks on tervishoid prioriteet. Juba sel aastal suurenes vahendite hulk 1% sotsiaalmaksu arvelt, kuid tuleb otsida ka uusi võimalusi.

Läti tervishoiutöötajate ametiühingu juht Valdis Keris ütles, et palga ning noorte inimeste tervishoiualale meelitamise küsimused on omavahel tugevalt seotud. Tervishoius on tema sõnul puudu 2000 töötajat, mis on 10% töötajatest ehk „terve ülikoolihaigla“. „Kahjuks on meil rikkalik negatiivne kogemus. Mida tervishoiuministeerium päeval ehitab, selle rahandusministeerium öösel lammutab. Elame-näeme,“ jäi ta ootustes ettevaatlikuks