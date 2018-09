Läti õlletootja: õlu on kallinenud üle 20%

Käibekasv lubas ettevõttel taas turuliidriks tõusta ning augustis müüs Aldaris kogu turu mahust koguseliselt 30%. Käibelt on ettevõtte turuosa 28%.

Aldarise juhatuse liige Sigita Ozola lausus, et kuna ka septembrikuu oli väga soe ning päikeseline, ootab ettevõte selle kuu müügikasvuks mullu sama ajaga võrreldes 10-15%.

Ozola lausus, et kevadel PET-pakendite kasutamise ning maksumuudatused on sel aastal oluliselt õlle hinda mõjutanud. Nii tõusid hinnad õlleturul augustis eelmise aasta sama ajaga võrreldes enam kui 20%. Ozola tõdes, et Aldaris suutis oma toodangu hinda tõsta vaid 15%, mis on sektori kõige madalam näitaja.

Aldaris kuulub nagu Saku õlletehaski Taani päritolu õllehiiu Carlsbergi gruppi. Mullu oli ettevõtte käive 22,452 miljonit eurot ehk 2% tunamullusest rohkem. Ettevõtte kahjum aga suurenes 57,9% 5,019 miljoni euroni.