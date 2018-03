Läti panganduse muutmise mõju: nädalaga on kadunud 365 miljoni eest hoiuseid

Läti pankadest on viimase nädalaga välja viidud 365 miljoni euro väärtuses hoiuseid. Lõunanaabrite pankades olevate hoiuste maht on 18,37 miljardit eurot, mis on viimase viie aasta kõige madalam tase.

Läti finantsinspektsioon on varem prognoosinud, et rahapesus sageli kasutatavate riiulifirmadega äritegemise keelustamine viib Läti pankadest minema miljardite eurode väärtuses mitteresidentide raha, vahendab Läti Delfi. Kuid ametnike kinnitusel ei mõjuta see riigi majandust kuidagi. Alates 13.veebruarist, mil USA soovitas ABLV panga suhtes rahvusvaheliste sanktsioonide rikkumise eest karistusmeetmeid rakendad, on Läti pankade hoiuste maht vähenenud 2,12 miljardi euro võrra ehk 10,5%. Finantsinspektsiooni andmetel peab riskide kontrolli alla saamiseks mitteresidentide hoiuste maht vähenema varasemalt 35% tasemelt 5%-le.