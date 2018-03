Läti pankadele antud soovitus: ärge Putini nimekirja kantud isikutega asju ajage ja vähendage mitteresidentidest klientide osakaalu järsult

Läti pangaliit soovitab riigi kommertspankadel nn Vladimir Putini nimekirja kantud isikutega äri mitte ajaga, kirjutab lõunanaabrite ajaleht Neatkarīgā.

Putini nimekirjas on vähemalt neli Lätiga seotud varakat ettevõtjat. Need on Juri Šefler, Oleg Boiko, Pjotr Aven ja Boris Titov, vahendab Läti Delfi.

LÄti valitsuse senine arvamus, et seda nimekirja tuleks võtta vaid hoiatusena ning mingeid sanktsioone rakendama ei pea, osutus valeks.

Kuigi pangaliit nõustub, et Putini nimekirjal ei ole juriidilist jõudu, peavad kommertspangad siiski arvestama üleilmsete ning kohalike protsessidega, mille eest liit pankasid ka hoiatab ning ütleb, et mitteresidentidega seotud äri osakaal peab Läti pankades oluliselt vähenema.

„Oleme olukorras, kus välismaiste klientidega töö tuleb viivitamatult ja täielikult ümber vaadata. Arvestades selle ärisegmendiga seotud kontrollimatuid riske, tuleb selle ärisuuna mahtu vähendada ebaolulise tasemeni,“ seisab kirjas.