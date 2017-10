Läti peaminister: globaalsed lennufirmad Air Balticut osta ei taha

Läti rahvusliku lennufirma Air Baltic vastu huvi tundjate seas on näiteks investeerimisfond, aga ei ole ühtegi globaalset lennufirmat, kinnitas Läti telekanalile LTV peaminister Māris Kučinskis.

Kučinskise sõnul ei olnud suurte lennufirmadega läbirääkimised edukad, vahendab Läti Delfi.

Nende poolt Air Balticusse tehtavad investeeringud oleks suur küsimärk, sest nad võiksid lennufirma soetada vaid selleks, et tulevikus anda sellele väikese filiaali roll. See aga on vastupidine Läti riigi eesmärkidele. Viimased näevad ette, et Riia jääks ka pikaajalises perspektiivis lennundusbaasiks ning Air Baltic areneks.

Kučinskis märkis, et läbirääkimistel osalevad endiselt potentsiaalsed investorid ning nende seas ei ole eksootiliste riikide esindajaid.

Läbirääkimised strateegilise investori leidmiseks kestavad peaministri sõnul aasta lõpuni.

Sama seiskoht on peaministri sõnul Lätil ka LMT ning Lattelecomi osas. Valitsus ei taha, et firmad jääks suurte ettevõtete väikesteks filiaalideks.