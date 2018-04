Läti plaanib riiulifirmade keelustamise seadusesse lisada veelgi karmimad nõuded

Läti valitsuskabinet lükkas riiulifirmade piirangute küsimuse nädala võrra edasi, sest seadusesse tuleb sisse viia karmimad nõuded, ütles Läti rahandusminister Dana Reizniece-Ozola.

Tema sõnul täiendatakse seadust veel ühe sättega: nimelt luuakse platvorm pankade ning õiguskaitseorganite infovahetuseks, vahendab Läti Delfi. Selle kaudu saavad pangad edastada õiguskaitseorganitele infot tehingute kohta, nende sisu ning eraldiseisvate klientide kohta.

Ministri kinnitusel on praegu selline koostöö piiratud ning raskete finantskuritegude uurimine raskendatud.

Lisaks plaanitakse seadusese ka viia säte, et finantsasutusel on keelatud riiulifirmadega koostööd teha, kui firma vastab kahele nõudmisele: see on registreeritud piirkonnas, kus ei nõuta finantsaruannete esitamist ning ettevõte ei suuda tõestada oma reaalset majandustegevust.

Lisaks, 14 päeva pärast seadusemuudatuste jõustumist peavad pangad kliente koostöö lõppemisest teavitama ning 60 päeva pärast jõustub riiulifirmadega kõikide tehingute keeld.

Keeld ei puuduta mitte ainult pankasid, vaid ka makseasutusi, maaklerfirmasid jne.

Varem plaaniti, et Seimis on seadusemuudatuste esimene lugemine 15. aprillil ning need kinnitatakse 26.aprillil.