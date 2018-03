Läti rahandusminister tunnistab: probleeme võib olla veel kümnel pangal

Mitteresidentidest klientidega võib olla probleeme veel kümnel Läti pangal, tunnistas Läti rahandusminister Dana Reizniece-Ozola, vahendab Läti Delfi.

Reizniece-Ozola tõdes, et paljude aastate jooksul on pangad olnud väga huvitatud kõrge riskiga klientidest ning see on saanud lausa ärisuunaks.

„Aga see on eilne päev, sellisel äril ei ole tulevikku, mistõttu pangad peavad kiiresti ümber orienteeruma,“ rääkis rahandusminister.

„Ma usun, et viimase aja sündmused on ka teistele pankadele andnud selge signaali, et tegevuse ümberkorraldamiseks ei ole eriti kaua aega,“ lausus ta.

Vastuseks küsimusele, kas ABLV panga saatus võib tabada ka teisi Läti pankasid, ütles rahandusminister, et Lätis on veel vähemalt kümme panka, mis ei ole oma tööd mitteresidentidest klientidega korda saanud. Ühtegi konkreetset panka minister ei nimetanud.

USA rahandusministeeriumi terrorismi finantseerimise aseminister Marshall Billingsea hoiatas eilsel kohtumisel Läti rahandusministrit, et Läti pangad on jätkuvalt rahapesuga seotud.