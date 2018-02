Läti rahapesuskandaalis pangast pages 600 miljonit eurot klientide raha

Rahapesuskandaali sattunud Läti ABLV pangast voolas vähem kui nädalaga välja 600 miljonit eurot hoiuseid ja väärtpabereid, ütles täna Läti raadiole intervjuus Läti finants- ja kapitaliturgude juht Peter Putnins, kirjutab Bloomberg.

Vara väljavool algas peale USA teadet, et pank on seostatud ÜRO sanktsioonide all oleva Põhja-Korea raketiprogrammi rahapesuga ning kestis kuni moratooriumi väljakuulutamiseni. Putinsi sõnul oli enamus informatsioonist, mis USA rahandusministeeriumi talitus läinud nädalal avalikustas, Läti ametile teada.

Osa ABLV kliente pidas USA-st tulnud uudist ohu märgiks ja hakkas pangast raha välja võtma.

Pangal on esindused Peterburis, Moskvas, Vladivostokis, Minskis, Kiievis, Odessas, Bakuus, Almatõs, Taškendis, Limassolis, New Yorgis ja Hongkongis. Pangal on ka tütarpank Luksemburgis.

Läinud aasta üheksa kuu tulemuste põhjal oli ABLV pank Lätis kasumi poolest teisel kohal pärast Swedbanki.

Kui Swedbank teenis mullu kolme kvartaliga Lätis 69 miljonit eurot, siis ABLV panki kasum ulatus 41 miljoni euroni. Kolmandal kohal oleva SEB Banki kasumiks kujunes 31 miljonit eurot.

Läinud aasta 30. septembri seisuga oli pank bilansimahult Lätis kolmandal kohal. Swedbanki bilansimaht oli 5,1 miljardit eurot, SEB bankal 3,68 miljardit eurot ja ABLV panga varade maht ulatus 3,65 miljardi euroni, selgub Läti pangaliidu andmetest.

ABLV pank oli laenuportfelli poolest Lätis pankade seas alles seitsmendal kohal 1,02 miljardi euroga, millest eraisikutele antud laenud moodustasid vaid 331 miljon eurot. Hoiuste mahult oli pank Swedbanki järel teisel kohal 2,675 miljardi euroga. Võrdluseks Swedbankis oli hoiuseid 4,2 miljaridt eurot ja SEB bankal 2,3 miljardit eurot.

Hoiustest valdava osa moodustasid nõudmiseni hoiused. Neid oli 2,6 miljardit eurot võrreldes tähtajaliste hoiuste 87,1 miljoni euroga. Eraisikute hoiuseid oli pangas 480,5 miljonit eurot ja ettevõtete omi 2,2 miljardit eurot.

Ettevõtete hoiuste osas oli ABLV pank Lätis turuliider 2,2 miljardi euroga. Swedbankil on Lätis ettevõtete hoiuseid vaid 1,6 miljardit eurot, Rietumu Bankal 1,475 miljardit eurot, Citadele Bankal 1,088 miljardit eurot, Nordea Lätis filiaalil 825 miljonit eurot, SEB bankal 791 miljon eurot ja DNB bankal 542 miljon eurot.