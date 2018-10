Läti regulaator astus jõulise sammu. Üks pank sai ajaloo ühe suurema rahatrahvi

Läti regulaator tegi 14 200-eurose trahvi AS Medirian Trade Bankile, mis ei suutnud õigel ajal esitada 2017. aasta majandusaasta aruannet, kuid teine juhtum oli palju tõsisem.

Endisele Läti Postipangale ehk LPB pangale määrati 2,2 miljoni eurone trahv ning seda praegu väga kuumal põhjusel - rahapesu- ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise regulatsioonide rikkumine. Lisaks peab pank vallandama ühe kindla juhatuse liikme, kellele anti ka hoiatus. See inimene vastutas just regulatsioonide eest. Pank peab end ka puhastama ja tegelema näiteks sisekontrolli süsteemide tõhustamisega.

Pank on eksinud korduvalt nii „tunne oma klienti" reegli kui ka maksete monitoorimise vastu.

Pēters Putniņš, kes on Läti finantsregulaatori juht, ütles, et selle sammuga näitavad nad, et Läti pankadel hoitakse silma peal ja probleemidele reageeritakse täie tõsidusega.

Määratud trahv moodustab 75% võimalikust maksimumtrahvist ja see on 10% panga aastasest käibest. Pank peab selle maksma kuu aja jooksul. Mõlemad trahve saanud finantsasutused on Lätis problemaatilise butiik-panganduse sektori osad. LPB lubas aasta alguses, et nad on vanale ärile selja pööranud ja neil on uus äriplaan. Tundub aga, et vanad kombed on visad kaduma.