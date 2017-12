Läti riigistas esimese osa gaasi ülekandevõrgust

Läti valitsus ostis 18,3 % suuruse osaluse maagaasi ülekandevõrgus Saksa energiakonsernilt Uniper. Läti riigi siht on saada ülekandevõrgus kontrollosalus. Tõenäoliselt müüvad ka Gazprom ja Itera Latvija oma osalused riigile, sest mõlemal gaasitootjal on kohustus veel selle aasta lõpuks ülekandevõrguärist väljuda.

Täitmaks Euroopa Liidu direktiive on Läti Gaas (Latvijas Gāze) kohustatud eraldama maagaasi ülekandevõrgu ning Incukalnsi hoidla maagaasi müügist ja jaotusvõrgust. Selle tulemusel said Läti Gaasi senised aktsionärid 2017. aasta alguses aktsiad uues eraldatud maagaasi ülekande- ning hoidlaäris (Conexus).

Kuna Euroopa Liidu regulatsioonid keelavad gaasitootjatel omada osalust maagaasi ülekandevarades, siis on Conexuse kolm olulist aktsionäri Gazprom (34.1% osalus), Uniper (18.3% osalus) ja Itera Latvija (16.1% osalus) kohustatud müüma enda osalused Conexuses 2017. aasta lõpuks. Küll aga ei ole nad kohustatud oma osalusi müüma Läti riigile. Arvestades, et müügiks on jäänud praeguseks väga vähe aega, on siiski tõenäoline, et riik need osalused omandab.

29% osalus kuulub Conexuses ka Marguerite Gas fondile, nemad oma osa müüma ei pea.

Läti valitsuse sõnul on Conexuse maagaasi ülekandevõrk ning gaasihoidla regiooni energiaturvalisuse osas strateegilise tähtsusega ning on seetõttu otsustanud turutingimustel omandada kontrollosaluse müüvatelt aktsionäridelt. Ost teostatakse läbi Läti riigile kuuluva elektrisüsteemi operaatori JSC Augstsprieguma tīkls („AST").

Läti valitsust nõustasid Porta Finance ja Rothschild kõikides tehingu etappides, sealhulgas ostuprotsessi ettevalmistusel, due diligence koordineerimisel, varade väärtuse analüüsil, strateegiliste ja taktikaliste alternatiivide hindamisel ning tehingudokumentatsiooni läbirääkistel.