Läti rikkamaid ärimehi suri kõigest 52-aastaselt

Nasdaq Riga teatas, et pühapäeval suri 52-aastaselt oma kodus Jurmalas ravimifirma Olainfarm kaasomanik Valeri Malõgin, kirjutab Läti Delfi.

Politsei on algatanud surma põhjuse selgitamiseks kriminaalmenetluse.

Malõginist sai Olainfarmi juhatuse esimees 1997. aastal. "Tema juhtimise all on ravimifirmast saanud üks Läti suurimaid ettevõtteid, mille käive on üle 100 miljoni euro," teatas firma esindaja.

Läti ärileht "Dienas Bizness" paigutas sellel aastal Malõgini 70 miljoni eurose varaga riigi rikkaimate inimeste nimekirjas 7. kohale.

Olainfarmi juhatuse liikme Salvis Lapinsi sõnul kohtub juhatus erakorraliselt juba sellel nädalal.