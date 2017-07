Läti seim kiitis heaks astmelise tulumaksu kehtestamise

Läti seim kiitis reedel viimasel lugemisel heaks tulumaksuseaduse parandused, mis näevad ette astmelise tulumaksu kehtestamise alates 2018. aasta 1. jaanuarist.

Praegu on Läti tulumaksumäär 23 protsenti. Seaduseparandused näevad ette, et alates 2018. aastast hakkavad tulumaksumäärad sõltuma sissetulekute suurusest: sissetuleku juures kuni 20 000 eurot aastas on tulumaksumäär 20 protsenti, 20 000-st kuni 55 000 euroni 23 protsenti ning üle 55 000 euro 31,4 protsenti, vahendab Läti Delfi.