Läti silmakliiniku omanik "vapustavast" pakkumisest: see on kõige rohkem uuritud protseduur

Riias asuva Dr Solomatini silmakeskusese rajaja Igor Solomatini sõnul on nende pakutud LASIK-meetodil tehtav protseduur kõige enam uuritud ja need patsiendid, kes soovivad kaasaaegsema tehnoloogiaga operatsooni, saavad seda küsida.

"Meie nõustamiselt käib läbi ligikaudu sada patsienti päevas. Muidugi ei vaja nad kõik operatsiooni, sest peale lõikuse pakume ka haiguste diagnoosi ja ravi. Kui nüüd rääkida operatsioonidest, siis ligikaudu 15–20% meie klientidest on meditsiinituristid ning huvi meie teenuste vastu on viimasel ajal suurenenud. Eesti on üks meie suuremaid turge, kuid palju kliente tuleb ka Leedust, Suurbritanniast, Soomest ja Iirimaalt. Enamasti on tegemist ikkagi Balti riikide kodanikega, kes on ühel või teisel põhjusel eemale kolinud," rääkis ta.

"Jah, on tõsi, et me kasutame operatsioonil mehaanilist instrumenti – see on osa SuperLASIK-tehnoloogiast ja siin pole midagi varjata. Enne operatsiooni uurime patsienti põhjalikult ja kui selgub, et talle ei sobi see protseduur, siis pakume alternatiivseid tehnoloogiaid. Näiteks kui klient on huvitatud uuema aja tehnoloogiast, siis me pakume ka Smile-, FemtoLASIK- või PRK-tehnoloogiaid," rääkis Solomatin.

"Seejuures on LASIK-protseduur maailmas kõige levinum ja seda me võime kindlalt väita, et tegemist on kõige rohkem uuritud protseduuriga. Laseroperatsiooni olulisim ülesanne on vabastada kliendid prillidest ja läätsedest ning SuperLASIK teeb seda edukalt."