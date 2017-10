Läti telekanal piiras osturallil eestlasi

Läti-Eesti piirist 50 kilomeetri kaugusel asuva Valmiera tänavatel on üha sagedamini kuulda eesti keelt, aga supermarketite parklates on nädalavahetusel iga teine auto Eesti numbrimärgiga, kirjutab Äripäev.

Naabrid tulevad Lätisse mitte ainult alkoholi järele, neid huvitab ka majapidamis-, aga viimasel ajal eriti toidukaup, vahendasid Valmiera kohaliku telekanali Vidzemes televīzija uudised.

Valgast pärit Toomas käib Valmieras vähemalt korra kuus. Ta ütleb, et Lätis käib toidukraami järel suur hulk tema eestlastest sõpru ja tuttavaid. „Hinnad on odavamad kui Eestis. Ma arvan, et hindade pärast eestlased siin käivadki. Ilmselt on alkohol põhiline, mida siit ostetakse. Lisaks ka ehitusmaterjalid ja mitmed ehituskaubad, mis on meil 30 või isegi 40% kallimad.“

