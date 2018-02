Läti Televisioon: Läti arste on hakatud värbama tööle Eestisse

Läti kuulutuseportaalidesse on ilmunud hulgaliselt tööpakkumisi arstidele Eestis töötamiseks, sest Eesti oma arstid eelistavad kõrgamaid palku Helsingis ja Stockholmis, teatas Läti Televisioon eile.

Teatatakse näiteks Kohtla-Järve kliinikust (tõenäoliselt on jutt Ida-Viru keskhaiglast), mis võtab tööle spetsialiste Venemaalt, Moldovast ja Lätist. Läti ringhäälingu uudisteportaal LSM teatab, et Kohtla-Järve asub viietunnise autosõidu kaugusel Riiast ja 50 kilomeetri kaugusel Narvast ning seal domineerib igapäevases suhtlemises vene keel. Läti Televisiooni teatel on Kohtla-Järve kliinikusse endisest sotsialismiblokist leitud juba 40 arsti, vahendab Läti Delfi.

Loe veel

„Me ei saa öelda, et meil on vaja günekoloogi või radioloogi just Lätist. Aga meie haigla on valmis võtma vastu arste kõigil neil erialadel. Loomulikult sõltub kõik kogemusest ja konkreetsest arstist,” selgitas Läti Televisioonile Ida-Viru keskhaigla juhatuse esimees Tarmo Bakler, kelle sõnul pakub Kohtla-Järve raviasutus arstidele konkurentsivõimelisi tingimusi, sealhulgas uusimat sisseseadet ning Balti riikide kõrgeimat palka.

Kohtla-Järvel Läti arste veel ei tööta, aga Valgas on neid juba kolm.