Läti tööandjad paanikas: iirlased otsivad aktiivselt parema palgapakkumisega töötajaid

Sel nädalal külastavad Iiri šampinjonikasvatuskooperatiivi CMP Mushroom esindajad mitmeid Läti linnu, otsides aktiivselt potentsiaalseid töötajaid. Kohalikud tööandjad on seetõttu tõsiselt mure, sest töötegijad võivad lahkuda, vahendab Läti Delfi telekanali LNT saadet 900 sekundit.

Seenekasvataja töötajate otsimise aktsioon kestab Lätis 8.detsembrini.

Potentsiaalsetele saagikoristajatele ning pakkijatele lubab tööandja vähemalt 9,25 euro suurust tunnipalka ning 40-50 tunnist töönädalat. See tähendab, et enne maksude tasumist võib teenida umbes 1850 eurot.

Läti Tööandjate Keskliit on mures, et Iirimaal lubatav palk toob kaasa uue kvalifitseeritud töötajate väljavoolu Lätist. See annab aga järjekordse hoobi nende regioonide majandusele, kus juba niigi tööjõudu napib.

Liidu juht Liga Mengelsone kinnitab, et sellisele aktiivsele värbajate tegevusele peavad poliitikud reageerima, nad peaksid vastumeetmeid rakendama. Aga jutt käib motiveerivatest faktoritest, mitte repressiivmeetmetest, kinnitas ta.

Etteheiteid kuuleb pidevalt ka tööturuamet, mis oma veebilehel Iiri firma tööpakkumisi avaldab. Amet aga kinnitab, et Euroopa Liidust pärit ettevõtte puhul ei ole ametil õigust nende kuulutuse avaldamisest keelduda.