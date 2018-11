Läti ühe rikkama inimese pärija aktsiate jäljed viivad Pudisoo külla

Maliginsi pärijate rikkus ulatus Dienas Biznessi selle aasta Läti rikaste nimekirja alusel 88 miljoni euroni. Aastaga kasvas rikkus 18 miljoni euro võrra.

Et tegemist on börsiettevõttega, peavad siseringi isikud andma oma tehingutest teada Läti finantsinspektsioonile.

Sel nädalal selgus, et pärijate vahel on varad jagatud, millest andis tunnistust Irina Maligina Olainfarmi 7,79 protsendise osaluse liigutamine. Varem majandas ta ka teiste pärijate huvides oluliselt suuremat aktsiaosalust.

Aktsiapakk liikus Eestisse, kus on asutatud Olfim OÜ. Ettevõte on registreeritud sellises huvitavas kohas nagu Pudisoo külas, Kuusalu vallas. Mis võis tuua Läti rikka inimese pärija nii eksootilisse kohta? Ehk on sinna soetatud uhke häärber? Kinnisturaamat seda ei näidanud.

Pudisoo külasse on ettevõte registreeritud seetõttu, et seal elab ja töötab Nordic Consulti juhatuse liige Margus Laar.

“Pudisool on Olfim registreeritud seepärast, et elan ja töötan siin. Nordic Consult pakub teenuseid e-residentidele,” märkis Margus Laar. “Ma ei näe, et neil seal mingit maksuloogikat oleks - pigem soodne hind.”

Ta soovitas küsida otse kliendilt Olfimilt.

Kahjuks ei õnnestunud Ärielehel saada kommentaari Irina Maliginalt, et miks ta lõi ettevõtte Eestisse, mitte Lätti. Kas Eestis on odavam Läti aktsiaid hoida, on siin mingit maksunduslikud nüansid ehk hoopis pärimisvaidluste eest varad toodud Lätist kaugemale.