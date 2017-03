Läti välisminister: gaasitoru Nord Stream 2 tekitab palju tõsiseid julgeolekuriske

Gaasijuhtme Nord Stream 2 kava purustab Euroopa ühtse energialiidu loomise plaanid ning on julgeolekurisk mitmes aspektis, lausus Läti välisminister Edgars Rinkēvičs Seimis küsimustele vastates.

Rinkēvičs märkis, et Balti ning Visegradi grupi riikidel (Poola, Ungari, Tšehhi, Slovakkia) on alati tekkinud erimeelsused Nord Stream 2 projektis osalevate riikidega, vahendab Läti Delfi.

Ministri sõnul on Läti koos teiste euroliidu riikidega Euroopa Komisjoniga Nord Stream 2ga kaasnevaid probleeme arutanud, kuid senini ei ole selge, kas gaasitoru projektiga edasi minnakse.

Rinkēvičs toonitas, et Nord Stream 2-ga kaasnevad keskkonnariskid. Tema sõnul on võimalik, et mõni terrorist võib seda projekti rünnata ning see risk lubab Venemaal oma sõjajõududega gaasitoru kaitsta. Lisaks takistab projekt Ukraina olukorra lahendamist.

Rinkēvičsi sõnul võib Läti ainult avaldada kahetsust, et Euroopa Liidu liikmesriikidel ei ole selles osas üksmeelt.