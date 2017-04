Läti valitsus otsustas mitte toetada Ventspilsi sadama osalemist Nord Stream 2 gaasitoru ehitamises

Läti valitsus otsustas kinnisel istungil mitte toetada Ventspilsi sadama osalemist gaasitoru Nord Stream 2 rajamises.

Ministrite kabinet otsustas, et ei tasu toetada ühtki toimingut Läti territooriumil, kui need on seotud Nord Stream 2-ga või toetavad selle projekti elluviimist. Otsus võeti vastu, tuginedes kaitseministeeriumi ning keskkonna- ja regionaalarenguministeeriumi raportitele ning julgeolekuteenistuste soovitustele, vahendab Läti Delfi.

Valitsus kohustas rahandusministeeriumi, kommunikatsiooniministeeriumi, regionaalarenguministeeriumi ja rahandusministeeriumi tagama, et valitsuse esindajad Ventspilsi vabasadama juhatuses hääletaksid sadama igasuguse osaluse vastu Nord Stream 2 projektis.

Ventspilsi linnapea ja Ventspilsi sadama juhatuse esimees Aivars Lembergs teatas varem, et Ventspilsi vabasadam ja selle terminalid Noord Natie Ventspils Terminals ja Eurohome Latvija said pakkumise osaleda Nord Stream 2 ehitamises torujuppide ladustamiskohana. Ventspilsi sadama juhatuse väitel oleks osalemine võinud Läti rahvamajandusele sisse tuua 25 miljonit eurot.