Läti võib otsustamatuse tõttu raudteeprojektis kaotada 347 miljonit eurot

Suutmatus otsuseid langetada võib saada saatuslikuks lõunanaabrite raudtee elektrifitseerimise projektile, sest 519 miljoni eurose kogumahuga projektis riskib Läti 347 miljoni euro mahus Euroopa Liidu kaasrahastuse kaotusega, kirjutab majandusleht Dienas Bizness.

Läti raudtee Latvijas dzelzceļš (LDz) asepresident Aivars Stakšas selgitas, et raudtee elektrifitseerimise projekt on aastas umbes miljonäri euro mahus tulu genereeriva transiidisektori tuleviku jaoks eluliselt oluline. Jutt käib Läti ja Leedu vahel toimuvast Valgevene kaupade konkurentsist, kas need suunduvad läbi Klaipeda või Riia. Kogu maailmas soovivad kaupade omanikud üha rohkem nn rohelisi transpordikoridore.

Nii kinnitas maailma ühe suurima logistikafirma DHL Global Forwarding Hiina juht, et koostööd tehakse vaid nende partneritega ja alltöövõtjatega, kes vastavad firma rohelise koridori GoGree nõuetele.

LDz allkirjastas DHL Global Forwardingiga sel aastal koostööleppe ning elektrifitseerimise projekt võib selle koostöö jaoks olla ostustava tähtsusega.