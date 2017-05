Lätis keelatakse alates 2020. aastast õlle müümine kaheliitristes plastpudelites

Läti seim kiitis neljapäeval viimasel lugemisel heaks kaheliitristes pudelites õlle müümise keelu, mis jõustub 2020. aasta septembris.

Seaduseparanduse järgi kavatsetakse keelata müüa õlut, kääritatud jooke ja muid alkohoolseid jooke, mida toodetakse segades kokku mitu alkohoolset jooki, pakendis, mille maht ületab pool liitrit, kui absoluutne piiritusesisaldus nendes jookides ületab 7,5 protsenti, ning ületab liitri, kui absoluutne piiritusesisaldus ei ületa 7,5 protsenti, vahendab Läti Delfi.

Neid piiranguid ei rakendata, kui alkohoolse joogi pakend on valmistatud klaasist, keraamikast, puust või metallist või kui õlut, kääritatud jooki või segatud jooki müüakse tootmiskohas.

Läti seimi majanduskomisjoni esimees Romāns Naudiņš on varem öelnud, et kanget õlut 2- ja 2,5-liitristes plastikpudelites ostavad selle odavuse tõttu peamiselt need, kes tarbivad seda ülemäära, eriti maapiirkondades, ning siidrit noored.

Seadusemuudatuse eesmärk on vähendada alkoholitarbimist tervikuna, rõhutas Naudiņš.