Lätis pole 1500eurone netopalk enam mingi kosmos

Ta lisab, et kui teadmisi on rohkem, pole probleem saada ka 2000 eurot peo peale, ning see on täiesti reaalne palgasumma, vahendas Äripäev Läti majanduslehte Dienas Bizness.

Kreilise sõnul on tööturu seadused täpselt samasugused nagu muudel turgudelgi: on nõudlus ja pakkumine. Kui nõudlus ületab pakkumise, tõuseb tööline hinda. "Praegu on just selline aeg. Töötajaid on vähe, tööandjaid palju, mis tähendab, et eelis on palgatöötajal," leiab ta.

Mida see jutt tegelikkuses tähendab? Esiteks kasvavad palgasummad ja tööandjad on valmis palka tõstma. Selle aasta esimeses kvartalis oli Lätis Euroopa Liidu riikidest kõige suurem palgakasv. "See tähendab, et heal spetsialistil pole mingi kosmos praegu teenida 1500 eurot kätte," rääkis Kreilis.

