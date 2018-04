Lätis suletakse massiliselt mitteresidentide pangakontosid

Mõne päeva eest käivitas noor Ukraina ettevõtja veebilehe We Are Not Shell, mis kavatseb ühendada Läti pankade mitteresidentidest kliente, kelle kontod on uue seaduse valguses suletud, kirjutab Äripäev.

Veebilehe looja, Ukrainast pärit Dmitri Menšikov, sattus oma sõnul Rietumu banka vale poliitika pantvangiks. Menšikov on veendunud, et selliseid lugusid nagu temal saab kuulda palju, sest Läti pangad on alles alustanud mitteresidentidele kuuluvate kontode massilist sulgemist.

Veebiplatvormi We Are Not Shell lõi ta oma sõnul selleks, et kannatanud kliendid saaksid oma lugusid jagada, vahetada kogemusi ja ühendada huve õiguskaitseks, kui see on vajalik, rääkis ta Dienas Biznessile.

