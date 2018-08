Lätis suurim seakatku puhang: nakatunud on pea 16 000 siga

Lätis registreeriti kõige suurem sigade Aafrika katku puhang: Läti veterinaarameti andmetel on riigi lääneosas Salduse piirkonnas Duvas Unguri farmis nakatunud 15 570 siga, vahendab Läti Delfi.

Farmi ümber on kolme kilomeetri raadiuses kehtestatud karantiinitsoon ning 10 km raadiuses jälgimistsoon.

Homme hommikul koguneb Läti valitsuskabinet sigade katkupuhangu tõttu erakorralisele istungile.

Läti majandusleht Dienas Bizness kirjutab, et see on tänavu Lätis kaheksas sigade Aafrika katku puhang. Kõik eelmised olid väikestes kodumajapidamistes.

Druvas Unguri esindajad teatasid, et kommentaare saab anda vaid ettevõtte juht ja suurim omanik Teovils Stengrevičs, keda aga ei ole.

Druvas Unguri käive oli eelmisel aastal 3,331 miljonit eurot, kasvades aastaga 12,6%. Kasum aga vähenes kuus korda 10962 euroni. Ettevõtte seakasvatusest saadud käive kasvas eelmisel aastal tunamullusega võrreldes 279 200 euro võrra.

Ettevõttel on 20 eraisikust omanikku, suuromanikule Teovils Stengrevičsile kuulub 78,1% ettevõttest.