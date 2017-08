Lätis tabati hiigelkogus võltskohvi

Eesti Krimiblogi avaldab tunnustust Läti tollipolitseile, kes paar kuud tagasi likvideeris võltskohvi tootmispaiga ja pidas kinni 5,2 tonni võltskohvi, mis oli sildistatud “Nestle” ja “Nescafe” etikettidega.

Võltsijad plaanisid kohvi müüa edasi teistesse Euroopa riikidesse. Tollipolitsei leidis Marupes asunud laost hiiglasliku saagi – 1260 purki viiesajagrammist võltskohvi ning 6048 purki, mis sisaldasid 750 grammi võltskohvi. Kõikidel purkidel olid sildid “NESCAFE GOLD BLEND.”

Kaubamärkide “Nestle” and “Nescafe” omanik “Société des Produits Nestlé S.A.” hindab, et neile on kahju tekitatud 534 000 eurot. Läti tollipolitsei alustas võltsimise tunnustel kriminaalmenetluse.

"Kõik me naudime Euroopa Liidus kaupade vaba liikumist ja soovime minimaalseid kontrolle. Seepärast peavad turuosalised ise hoidma turu võltsingutest puhtana ja veenduma tarneahela õigsuses. Kaubamärgi omanikel on üldjuhul kindlad tarneahelad ja tuntud kliendid. Klientidele võiks soovitada olla samuti tähelepanelik ja kõikidest ebakvaliteetsuse kahtlustest kaubamärgi omanikku teavitada," kirjutas Krimiblogi.