Lätist salaalkoholi toonud mehed mõisteti tingimisi vangi

Jaanuaris Lätist BMW-ga salaviina toonud Andrei ja Dmitry peeti Pärnumaal tollikontrolli käigus kinni ning mehed sai tingimisi karistada, selgub kohtuotsusest.

Andrei ja Dmitry BMW-s oli 104 pappümbrises kilepakendit, milles igas kolm liitrit Jelzini viina, millel puudusid maksumärgid.

Kokku oli neil autos 312 liitrit kanget salaalkoholi. Karistuseadustiku järgi karistatakse suures koguses maksumärgiga märgistamata või käitlemiseks mittelubatud alkoholi hoidmise, ladustamise või edasitoimetamise eest rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

Meestele mõisteti karistuseks aasta ja kuus kuud vangistust tingimisi sama pika katseajaga.

Selguse huvides maksab rõhutada, et mehi ei karistatud mitte legaalse alkoholi liiga suures koguses Eestisse toomise eest, vaid salaalkoholi transportimise pärast. ELi õigusaktide kohaselt ei pea inimene tõendama, et tooted on mõeldud isiklikuks tarbeks, kui neid kantakse kaasas vähem teatud piirmääradest.

Alkoholi puhul on need järgmised - 10l piiritusjooki, 20l kangendatud veini, 90l veini ja 110l õlut. See tähendab, et kui legaalselt Lätist hangitud alkoholi tuua kaasa rohkem, peab kodanik suutma tõendada, et on seda teinud isiklikuks kasutamiseks.