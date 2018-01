Lätlased aitavad Eestil teemaksu koguda

Maanteeamet alles pingutab, et sõlmida leppeid teekasutusmaksu mugavaks tasumiseks näiteks piiriäärsetes tanklates, samal ajal on abikäe ulatanud Läti ettevõtted, kirjutab Äripäev.

Uue aasta alguses kehtima hakanud teekasutustasu maksmine on toonud kaasa küsimusi mitte ainult Eesti ettevõtjate, vaid ka lõunanaabrite veokijuhtide seas.

Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni president Einar Vallbaum ütles, et teekasutustasude väljatöötamisel tegi assotsiatsioon ettepaneku, et teekasutustasu peaks saama tasuda Venemaa poolt tulles piiripunktides ja EL poolt tulles kindlasti ka piirile kõige lähemal olevas bensiinijaamas, nii nagu seda on võimalik teha Lätis ja Leedus. Samuti tegid nad ettepaneku, et teemaksu saaks tasuda laevaga tulles juba laevas. Need ettepanekud ei ole veel realiseerunud.

Loe pikemalt Äripäevast.