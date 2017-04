Lätlased ehitavad endale Tartu populaarse AHHAA teaduskeskuse konkurendi

Ventspilsi ehitatakse teaduskeskus, millest saab Tartus asuva populaarse AHHAA keskuse konkurent, kirjutab Läti majandusleht Dienas Bizness.

„Praegu on projekteerimisstaadiumis teadus- ja innovatsioonikeskus, mis on Tarus asuva AHHAA keskuse analoog. Selle üldpind saab olema 6000 ruutmeetrit. Ehitusmaksumuse üle on veel vara arutleda, kuid need jäävad 12-15 miljoni euro vahemikku,“ rääkis majanduslehele Ventspilsi kommunaalmajandustalituse direktor Andris Kausenieks.

Ventspilsi kodulehe andmetel plaanitakse ehitusega alustada 2018. aastal ning ehitus peaks kestma kaks aastat.

Keskuseks hakkaksid asuma erinevad interaktiivsed füüsika, keemia, geograafia matemaatika ning erinevate tehnoloogiatega seotud stendid.

Ehitust loodetakse finantseerida eurorahadest.

Mullu juulis lõi Tartu AHHAA teaduskeskus uue külastajate rekordi: seal käis 26 839 inimest. Teaduskeskust külastas 2015. aastal rohkem kui 213 000 inimest. Rekordaasta oli 2014, mil külastate arv oli ligi 218 000.

Toona kinnitas keskuse juhatuse liige Pilvi Kolk, et 48% keskuse külastajatest on välismaalased ning neist omakorda pooled lätlased.