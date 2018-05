Lätlased ja leedulased asutavad ettevõtte raha teenimiseks, eestlased tahavad olla iseenda peremehed

39% alustavatest ettevõtjatest Lätis ning 37% Leedus asutas firma isikliku sissetuleku kasvatamiseks. Eestis aga luuakse ettevõte selleks, et saada iseenda peremeheks ja tööandjaks, selgub SEB uuringu „Baltimaade ettevõtlusbaromeeter“ (Baltic Business Outlook) tulemustest.

Iseenda peremeheks ja tööandjaks saamiseks alustas ettevõtlusega 29% Eesti vastanutes. Isiklike sissetulekute suurendamise vajaduse tõi ettevõtlusega alustamise põhjusena välja 26% Eesti vastanutest.

Võimalus saada iseenda peremeheks motiveeris 28% uutest ettevõtjatest Lätis ja 33% Leedus.

Kolmas kõige sagedamini nimetatud põhjus on soov muuta hobi äritegevuseks – selleks on oma ettevõtte loonud 25% uutest ettevõtjatest Eestis ning 14% Lätis ja Leedus. Eelmise töökoha kaotus ja soov töötada paindliku graafikuga olid ettevõtte asutamisel harvemini nimetatud põhjused.

„Majanduslikult arenenud riikide kogemus näitab, et mida rohkem inimesi tegeleb ettevõtlusega, seda kõrgem on elatustase. Pole oluline, miks inimesed ettevõtte asutavad. Oluline on see, et inimesed võtavad initsiatiivi ja liiguvad oma eesmärkide poole. Tänased edukad ettevõtted on kunagi alguse saanud ettevõtlike inimeste ideedest ja mõtetest. Mida rohkem selliseid inimesi meil on, seda paremal järjel oleme ühiskonna ja riigina," lausus SEB Eesti jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen.