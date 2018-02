Lätlased kardavad, et raskustes ABLV pank võib tekitada "doominoefekti"

ABLV Foto: Ints Kalninš, REUTERS

Läti finantsregulaator FKTK hoiatas, et kui raskustesse sattunud ABLV pank ei saa dollarimakseid lähiajal taastada, võib see "nakatada" veel nelja Läti panka. See tähendab, et ka neist võivad deposiidid välja voolama hakata, vahendab Läti Delfi.