Läti autoomanikud on selle aasta mõne päevaga maksnud oma autodel olevate välismaiste numbrite eest juba 100 000 eurot maksu.

Liiklusohutuse ameti juhatuse liige Janis Golubevs tõdes, et osa autoomanikest maksis tasu kohe kogu aasta eest, vahendab Läti Delfi.

„Ligi 100 000 eurot on omanikud juba maksnud, kusjuures 20 inimest maksid kohe terve aasta eest ehk 1000 eurot, mis tähendab, et nad on arvutanud ja otsustanud, et nii on neile kasulikum,“ rääkis Golubev.

Ta lisas, et osa Läti elanikke ei ole veel otsustanud, kas registreerida auto ümber Lätti või maksta välismaise numbrimärgi eest maksu.