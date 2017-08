Lätlased rõõmustavad: Riiga võib tulla ka Lidli logistikakeskus

Riias ehitatakse uut logistikakeskust ning see võib olla seotud Saksa odavpoeketiga Lidl, vahendab Läti Delfi.

Läti majanduslehe Dienas Bizness info kohaselt on 4. juulil väljastatud ehitusluba Baiba Gaisa nimele. 22. detsembril on tema ja SIA MMS Property Solutions sõlminud kinnisvara ostu-müügilepingu.

Ei ole välistatud, et Gaisa nime taga varjab end Lidli arendaja. Leht märgib, et on imelik, et sellise suure arenduse jaoks ei ole koostatud detailplaneeringut, keskkonnamõju hindamist ega toimunud avalikku arutelu. Ka oleks pidanud ehitusele viie päeva jooksul olema püstitatud info, mida ehitatakse, kuid seda ei ole.

Linnavalitsuse esindaja sõnul ei olnud avalik arutelu vajalik, sest objekt ei tekita ei müra ega saastet.

MMS Property Solutions olukorda ei selgitanud.