Lätlased toetavad Rail Balticu praegusi juhte

Rail Balticu ühisettevõtte RB Rail praegune juhtkond peab ametis jätkama, kinnitasid "Aktuaalsele kaamerale" Läti transpordiministeeriumi juhid. Nende arvates oleks see kiirraudtee projektiga jätkamiseks arukas kompromiss, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Eesti, Läti ja Leedu omavaheline nägelemine Rail Balticu pärast on kui tuha all hõõguv tuli - avalikult ei kinnita keegi konflikti, kuid ometi on Euroopa Komisjoni esindajad kutsunud Balti riike kompromissile, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Leedu esindaja süüdistas alles hiljuti ühisettevõtte RB Rail juhti Baiba Rubesat projekti takistamises. Viimane omakorda on Läti ajakirjale Ir rääkinud, kuidas Eesti-poolne RB Raili nõukogu uus esimees Riia Sillave kutsus teda tagasi astuma. Selles olukorras püüab Läti olla tasakaalustaja rollis.

"Me ei vaata Rail Balticut ainult Baiba Rubesast lähtudes. Me lähtume sellest, kuidas projekti ellu viia. Praegu oleme väga erilises ja tähtsas etapis - oleme jõudnud ettevalmistustest projekteerimiseni," selgitas Läti transpordiministeeriumi riigisekretär Kaspar Ozolinš.

Kindlat toetust RB Raili praeguste juhtide jätkamisele on avaldanud Läti peaminister Maris Kućinskis, kes kohtus hiljuti Jüri Ratasega.

