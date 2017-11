Lätlasest eurovolinik: komisjon toetab üle-Euroopalist alkoholiaktsiiside ühtlustamist

Euroopa Komisjoni asepresident, Läti endine peaminister Valdis Dombrovskis ütles Ärilehele antud intervjuus, et on hästi kursis ka Eesti ja Läti vahel järjest elavneva piirikaubandusega ning see on mureks paljudele Euroopa riikidele.

Küsimusele, kas alkoholiaktsiisid peaksid olema üle Euroopa ühtlased, vastas Dombrovskis, et Euroopa Komisjon toetab seda. Tõenäoliselt ei saa aga see kunagi teoks, sest selleks on vaja liikmesriikide vahelist kokkulepet.

„Muidugi olen ma piirikaubanduse näidetest teadlik ja paljud Euroopa riigid heidavad erinevaid aktsiisitasemeid ette. Me ei pea ju üldse kaugele vaatama - kasvõi Eesti ja Soome vahel on piirikaubandus eksisteerinud päris kaua," ütles eurovolinik.

„Erinevad komisjoni koosseisud on arutanud võimalust tõsta miinimummäärasid. Aga siis kohe oleme põrkunud kummalise asjaoluga, et määratletud on näiteks kange alkoholi ja õlle aktsiisid, aga millegipärast veinile need puuduvad. Komisjoni poolt me toetame aktsiisimäärade ühtlustamist, aga lõpuks on vaja ikkagi liikmesriikide vahelist kokkulepet. Läti puhul tean, et ka seal tõstetakse aktsiise, mitte küll Eestiga samale tasemele, aga vahed vähenevad."