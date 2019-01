Lätlaste invasioon. Valga vallas elab 1400 lätlast

"Osa neist tõepoolest Eestis töötab ja neil on sel moel lihtsam dokumente vormistada. Kui nad kaotavad töö, saavad ka töötutoetust. Teine osa on neid, kes soovivad kasutada meditsiiniteenuseid Valga haiglas. Ja kolmas osa huvitub lastetoetustest, mis on Eestis kõrgemad kui Lätis," selgitas Valka omavalitsuse juht Vents Armands Krauklis.

Probleem on selles, et kui nad on sisse kirjutatud teise riiki, aga sisuliselt elavad siiski Lätis ja jätkavad seal teenuste tarbimist, siis omavalitsus saab nende võrra vähem raha.

Lätis on teemaga tegelnud peaminister ja mitu ministeeriumi, kuid Eesti ja Läti valitsuse ühisistungil Riias seda probleemi ei arutatud. Läti juhtide seisukoht on sisuliselt see, et omavalitsus peab ise vaatama, kuidas hakkama saab - seadustesse erandeid ei tehta ja tulubaasi Eestis elavate lätlaste arvel suurendada ei saa.

Loe pikemalt err.ee'st.