Lätlaste megatehing: Air Baltic läheb täielikult üle Bombardieridele, uue lennukipargi turuväärtus küündib 5 miljardi euroni

Läti lennufirma Air Baltic korraldas täna Riia peakontoris pressikonverentsi, kus avalikustas 60 uue Bombardieri lennuki ostmise.

Pressikonverentsi alguses selgus, et ettevõtte väljakuulutatud "ajalooliseks teateks" on täielik üleminek Bombardieri lennukipargile.

Täna allkirjastatigi leping Bombardieriga uute CS300-tüüpi lennukite ostuks. Lepingu allkirjastasid Air Balticu juht Martin Gauss, Läti transpordiministeeriumi esindaja Uldis Augulis ning Bombardieri esindaja Fred Cromer.

60 uut lennukit lisanduvad varem välja kuulutatud 20 uue lennuki hankimiskavale. Praegu kasutuses olevad lennukid müüakse tulevate aastate jooksul maha. Pärast väljavahetamist peaks Air Balticu lennukipargis olema 2025. aastaks 80 Bombardieri lennukit.

60 lennuki turuväärtus on umbes 5,9 miljardit USA dollarit (umbes 5 miljardit eurot). Kogu tehingu tegelikku maksumust ei avaldata.

Uutes Bombardier CS300-tüüpi lennukites on 150 kohta. Air Balticu juhi Martin Gaussi sõnul on see kõige soodsama ühe istekoha maksumusega lennuk.