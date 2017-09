Laulmine maandab päevapingeid

Svingikoor Aktiva

Laulmisel on inimesele üllatav mõju. See vallandab su ajus endorfiine ja teisi heaoluhormoone, on kasulik südamele ning aitab lõõgastuda. Miks siis mitte pakkuda enesele seda mõnu, eriti kui kooris laulmine on kunagi soiku jäänud. Svingikoor Aktiva otsib parasjagu uusi liikmeid – siin võib olla sinu võimalus tulla laulu juurde tagasi.

Aktiva alustas 17 aastat tagasi tavalise kammerkoorina. Kuigi algusest peale on koori kavas olnud ka kergemuusika palu, siis svingmuusikaga laulatas neid lõplikult koostöö legendaarse Horre Zeigeri Big Bandiga aastail 2010–2013. Sellest ajast võibki neid nimetada Svingikoor Aktivaks. Koosseis on paras – kuni 16 lauljat ning igal musikaalsel ja hea ansamblitunnetusega lauljal on seal oma tähtis roll. Repertuaar koosneb populaarsest svingiklassikast ja džässilikest Eesti lauludest (R. Valgre, U. Naissoo, E. Vain, H. Hindpere jt). Koori juhatab Kaja Viira, kes teeb vajadusel ka seaded ja saadab koori klaveril. Tihti toetab Aktivat kontsertidel noor võimekas kontrabassimängija Martin-Eero Kõressaar. Trummidel on löönud kaasa Reigo Ahven, Jaan Kirss, Madis Katkosilt ja teised. Esinetud on erinevates Eestimaa paikades, vahel televisioonis, aga alati üldlaulupidudel. Aktiva on välja andnud kolm CD plaati – „Helisev maailm“, „Kaunimad laulud“ ja „Svingides läbi aasta“. Infot koori kohta leiab nende Facebooki lehelt ja laule saab kuulata Youtube'is. Uued lauljad on koori alati teretulnud. Nii et kui sul jagub tahtmist svingida koos Aktivaga, helista palun dirigent Kaja Viirale telefonil 518 4014. Eriti oodatud on tenorid, aga ka kõik teised, kellele meeldib džäss.