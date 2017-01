Lauluväljaku juhataja väitis eelmisel nädalal, et Riito Ehitus ei teinud raadiotorni riigihankel alapakkumust ja võitis teistest 5-10% odavama summaga. Arvud näitavad, et tegelikult oli vahe 40%.

Eelmisel nädalal kirjutati sellest, et võlgades Riito Ehitus võitis ühispakkumisega Tallinna lauluväljaku raadiotorni rekonstrueerimise riigihanke.

Lauluväljaku juhataja Riho Rõõmuse sõnul oli Riito Ehituse pakkumus 363 313,27 eurot. "Riigihanke eeldatav maksumus oli 380 000 eurot ning teiste pakkujate pakkumused erinesid Riito Ehituse omast 5-10%."

See on paraku vale. Raadiotorni pakkumuste avalikust protokollist selgub, et odavuselt teine pakkumus oli 487 496,5 eurot ehk 25% kallim kui Riito ja Sandi pakkumus. Kõigi seitsme hankel osalejate pakkumuste aritmeetiline keskmine oli 543 096,3 eurot ehk 37% kallim kui Facio järgalste pakkumus.

Väljavõte pakkumuse avamise protokollist

Hankes osalenud AS-i Lindrem nõukogu liige Ivo Liiv ütles, et kui projekti järgi ehitada, siis Riito Ehituse pakkumusega seda valmis ei saa. "Kõik need materjalid, koos valgustite ja termokrohviga on kallid, kuid kui projektist välja võtta, siis annaks ära teha."

"Jah, eeldatavast maksumusest see nii palju odavam ei olnud, kuid projekteerijad teevad maksumusi koostades sageli vigu. Selleks, et teha raadiotorn täpselt projekti järgi nii, et oma kasum on null, kuluks 475 000 eurot. Näiteks Tarrest LT OÜ hinnaga veel punnitaks valmis, aga kõige odavama pakkumusega ei ole võimalik seda ära teha," ütles Liiv.

Rõõmus: Mingit soovi pressi või avalikkust eksitada ei olnud

"Loomulikult teadsime me kõigi pakkujate hinnapakkumiste suurust," ütles lauluväljaku juhataja Riho Rõõmus. "Lepingu alusel oli meie partner ehitushanke ettevalmistamisel, läbiviimisel, tulemuste ja kvalifitseerumise kontrollimisel AS Telora-E, kelle kompetentsis ja pädevuses me ei kahtle."

"Kindlalt oli erilise analüüsi all Riito ja Sandi ühispakkumine, kus vaatasime rida-realt, kas mõnes eelarvepositsioonis esineb nähtavaid ja põhjendamatuid „anomaaliaid“. Seda ei olnud võimalik tuvastada. Nende pakkumuses olid positsioonid kõik „natuke odavamad“, mis summeerides andiski kokku eeldatavast ehitushinnast 380 000 eurost veidi madalama pakkumushinna," sõnas ta.

"Olen nõus, et kõik ehitusturul osalejad omavad Riito suhtes teravat ja paljuski põhjendatud pahameelt. Samas on ametlikult „halvasti lõppenud“ lugusid Riitol suure hulga objektide hulgas vaid kolm. Ta on suutnud kõik oma probleemsed lood klientidega kokkuleppel ära lõpetada."

"Meie partner Telora-E ei andnud meile küll mingit informatsiooni, et Riito on teinud põhjendamatu alapakkumuse, millega ei ole võimalik antud ehitust selle summa eest valmis ehitada. Hetkel ei ole Riitoga veel sõlmitud ühtki ehituslepingut. Käimas on ametlik ooteaeg, aga seaduslikku alust keelata Riitol hankes osaleda ning nende pakkumust mitte kvalifitseerida ei olnud," ütles Rõõmus.

"Koostasime pressiteate ja andsime info traditsioonist välistada äärmuslikud hinnad: kõige odavam ja kõige kallim, mis oli lausa üle 800 000 euro. Ülejäänute erinevus tulenevalt keskmisest, jäi kõikuma just selle 5-10% piiresse. Mingit soovi pressi või avalikkust eksitada ei olnud."

"Kindlasti on meie kõigi ühine soov lauluväljak tervikuna korda teha ja remontida raadiotorn. Kas Riitoga või Riitota. Aga paraku peab hankeseadusele alluv asutus, nagu meie järgima väga rangelt seadusi. Ja see ei ole alati lihtne. Tuleb langetada ka otsuseid, mis ei pruugi tunduda parimad," sõnas Rõõmus.

Riito Ehitusel on käsil saneerimismenetlus

Riito Ehitus OÜ kohta algatati saneerimismenetlus detsembri alguses, sest ettevõte on ligikaudu 200 alltöövõtjatele 2,5 miljonit eurot võlgu. Riito Ehitus OÜ asutas 2010. aastal kurikuulsa Facio Ehituse juhatuse liige Toomas Tromp ning firma võlad on suuresti pärit üliodavatest riigihangetest, mille tõttu ei suudetud enam alltöövõtjatele maksta.

Sand Ehitus OÜ on Riito Ehituse endise juhatuse liikme Erik Liiva ettevõte, mis asutati 2008. aastal.